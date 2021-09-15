محافظ حضرموت: سنبذل مساعٍ حثيثة ومتواصلة لتجاوز الصعوبات التي تواجه المؤسسة العامة للكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستبذل مساعي حثيثة ومتواصلة لتجاوز الصعوبات التي تواجه المؤسسة العامة للكهرباء.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بالمكلا، قيادة المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، وممثلين عن شركات الطاقة المشتراة، وبحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، لبحث جملة من الحلول والمقترحات لتحسين خدمة التيار الكهربائي للمواطنين.

واطلع المحافظ البحسني من الوكيل بارزيق وقيادة مؤسسة الكهرباء، على الوضع التوليدي للكهرباء في مديريات الساحل، وخطة المؤسسة في تقسيم الأحمال، نتيجة للعجز في التوليد للطاقة، وارتفاع نسبة الحرارة، مستمعًا منهم إلى سير الأعمال في إصلاح شبكة الكهرباء، وبعض المقترحات لتحسين خدمة التيار الكهربائي، وما تعرّض له عمال المؤسسة من تعرّض وتقطّع أثناء تأديتهم لواجبهم، والإعتداء على مؤسسة الكهرباء.

وشدد محافظ حضرموت على قيادة مؤسسة الكهرباء بتكثيف جهودها وأعمالها خصوصًا في هذه الفترة التي يعاني منها المواطنين من شدة الحر، مشيرًا إلى أن قيادة السلطة بالمحافظة ستبذل كل ما بوسعها لزيادة الطاقة التوليدية للكهرباء، اهتمامًا منها بهذا القطاع المهم الذي أصبح يمثل عصب الحياة ويرتكز عليه المواطن في كافة أعماله ومهامه اليومية.

واستعرض المحافظ البحسني الجهود التي بذلها خلال زيارته الخارجية والمساعي التي وصلت إلى مراحل متقدمة لوضع حلول للمشاريع الأكثر أهمية في البنية التحتية وفي مقدمتها ملف الكهرباء، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على ما هو موجود من محطات توليدية، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، والرقابة على الموظفين اثناء تنفيذهم لمهامهم