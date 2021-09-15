شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق دعوات العصيان بمدينة القطن التي دعى لها شباب الغضب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 - القطن

دعى شباب الغضب بمديرية القطن بوادي حضرموت الى عصيان مدني ابتداء من الاربعاء.



واكد شهود عيان في المدية ان عدد من الطرق المدينة شوهدت صباح اليوم مقطوعة وقد اضرمت النيران في اطارات السيارات التالفة.

وتاتي دعوة شباب الغضب بوادي حضرموت لتنفيذ العصيان المدني تنديدا لما قالو بالحالة المعيشية الصعبة التي وصلت لها البلاد جراء السياسات المتهالكة التي تنتهجها حكومة الفساد وتضامنا مع شرارة الاحتجاجات الشبابية التي اندلعت في عدن وساحل حضرموت.