شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تظاهرات بشبوة تطالب بعودة النخبة الشبوانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 - شبوة

خرجت صباح اليوم الاربعاء مظاهرات حاشدة في عدة مديريات بشبوة تطالب بعودة النخبة الشبوانية



وكان الانتقالي بشبوة قد دعا في الايام القليلة الماضية ، ابناء المحافظة لاقامة فعاليات في 15 سبتمبر والتظاهر والمطالبة بعودة قوات النخبة الشبوانية بعد الاعتقالات والتعسفات التي طالت انصاره في شبوة من قبل السلطات الامنية في المحافظة

وخرجت صباح اليوم المظاهرات في مديريات الصعيد ورضوم وحبان وهدى والروضة وميفعة.

ولوحظ انتشار لقوات الامن الخاصة في عدد من مديريات شبوة تزامناً من خروج هذه التظاهرات.