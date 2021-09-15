وزير الصحة: الأسبوع المقبل ستصل الدفعة الثانية من لقاحات "استرازينكا" إلى اليمن

أعلن وزير الصحة قاسم بحيبح اليوم الأربعاء عن وصول دفعة جديدة من لقاحات كورونا إلى اليمن الأسبوع المقبل.



وقال في تغريدة – بحسابة على موقع "تويتر" - أن الموعد المحدد لوصول الدفعة الثانية من لقاحات استرازينكا لليمن هو الأربعاء 22 سبتمبر الجاري.



وأكد ان الكمية التي ستصل هي "246400 جرعة".



وفي 29 أغسطس الفائت، وصبت الدفعة الأولى (151200) جرعة من لقاحات جونسون آند جونسون المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، الى مطار عدن، كجزء من مبادرة كوفاكس وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وفي أواخر مارس الماضي وصلت 360 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى اليمن كأول دفعة من اللقاحات وتم استنفادها بشكل كامل، ويأتي وصول هذه الدفعة من اللقاحات وسط تصاعد لافت في أعداد الإصابات، في موجة تفشٍ ثالثة للوباء.