نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوه محمد صالح بن عديو، للاطلاع على المستجدات والأوضاع المختلفة بالمحافظة.



وأشاد نائب الرئيس خلال الاتصال، بالجهود المبذولة للسلطة المحلية ومختلف الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية بالمحافظة، بما فيه استتباب الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات والمتطلبات الأساسية.

ونوه نائب الرئيس إلى ما يحققه أبطال الجيش والمقاومة وأحرار القبائل من إنجازات وما يسطرونه من بطولات خالدة في مختلف ميادين العزة والشرف بمساندة أخوية من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، مؤكداً بأن النصر حليف اليمنيين وأن التضحيات التي يسجلها أبطال الجيش والمقاومة ستحقق النصر الكبير في مواجهة مشروع إيران التخريبي.

وعبر نائب الرئيس عن تقديره لدعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لمساندتهم جهود الشرعية والجيش الوطني في استكمال التحرير واستعادة الدولة والحفاظ على الهوية اليمنية في مواجهة مطامع المشروع الإيراني التخريبي ومهددات أذرعه وأياديه الخبيثة في المنطقة.

وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود واستمرار الاصطفاف حول الشرعية والالتفاف حول المؤسسات لتعزيز قيم الدولة وإرساء مبادئها النبيلة المعنية بالحفاظ على الأرواح والممتلكات والحريات العامة وخلق نموذج بنّاء ينشده المواطنون جميعاً ويشكّل نواة للاتجاه نحو بناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.

من جانبه عبر محافظ محافظة شبوه عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، منوهاً إلى سير العمل في مختلف مؤسسات وأجهزة المحافظة والتفاف أبناء شبوة خلف قيادة الشرعية في تحرير كل التراب اليمني واستعادة الدولة اليمنية بمساندة كريمة ودعم من أشقائنا في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.