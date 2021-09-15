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مناقشة آليات تسريع العمل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، آليات لتسريع العمل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظة.

وشدد نيمر، على ضرورة تصحيح الأخطاء التي رافقت سير بعض المشاريع، ومعالجة القصور والاختلالات في بعض المشاريع..مشيرا الى أن السلطة المحلية تولي أولوية للمشاريع الخدمية الأساسية في الكهرباء والمياه..موضحاً أن السلطة المحلية وجهت لجنة المشاريع لتقييم كل المشاريع وتصحيح مسارها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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