شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة آليات تسريع العمل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، آليات لتسريع العمل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظة.



وشدد نيمر، على ضرورة تصحيح الأخطاء التي رافقت سير بعض المشاريع، ومعالجة القصور والاختلالات في بعض المشاريع..مشيرا الى أن السلطة المحلية تولي أولوية للمشاريع الخدمية الأساسية في الكهرباء والمياه..موضحاً أن السلطة المحلية وجهت لجنة المشاريع لتقييم كل المشاريع وتصحيح مسارها.