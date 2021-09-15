شركة كليك آبس لتطوير البرمجيات تحيي فعالية ترفيهية بمناسبة اليوم العالمي للبرمجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أحيت شركة كليك آبس لتطوير البرمجيات فعالية ترفيهية بمسابح الواحة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبرمجة الذي يصادف الـ 13 من سبتمبر من كل عام .



حيث افتتحت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم ألقاها المتدرب عبدالله محمد اليزيدي ، بعد ذلك ألقى المدير الإداري لشركة كليك آبس المهندس أنور صلاح بن سعيد كلمة هنأ فيها جميع الطاقم بهذه المناسبة إذ ان البرمجة تعتبر مهمة في تطوير المجتمعات وتقدمها في كافة مجالات الحياة وتخدم الإنسانية وتسهل عملها ، هذا وحفز المهندس بن سعيد الموظفين للتقدم في مجال البرمجة لانها تعتبر لغة العالم المعاصرة .

بعد ذلك تحدث كلا من المهندس لؤي علي العمودي بقسم بروجكت مانيجر والمهندس احمد عبود باحجاج بقسم باك إند والمهندس علي عبدالله باحمد وايضا المهندس محمد سالم باحشوان بقسم موبايل ابلبكيشن والمهندس محمد احمد بن بخيث بقسم كيو اي والمهندس محمد احمد باحشوان بقسم ديفوبس تحدثوا موضحين اقسام الشركة وكيف يتم آلية العمل بكل قسم ، وكذا الصعوبات التي تواجههم في سير عملهم وكيفية معالجتها ليكون العمل متقن بشكل سليم .

وفي نهاية اللقاء تم تكريم المهندسين المبرمجين البارزين في شركة كليك آبس بدروع تذكارية لتفانيهم في عملهم .