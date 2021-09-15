شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العمراني يستعرض مع مسؤولين أردنيين مخاطر تسرب خزان صافر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى المملكة الاردنية الهاشمية علي العمراني، اليوم، مع مدير الدائرة العربية حازم الخطيب، ومدير دائرة المراسم في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية محمد الزيناتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



واستعرض السفير العمراني، تطورات الوضع في اليمن، بما في ذلك المخاطر التي ستنجم عن تسرب النفط من خزان صافر، والذي يشمل الدول المطلة على البحر الأحمر ويعطل الملاحة الدولية..مؤكداً أهمية التنسيق بين الدول المطلة في هذا الصدد، وممارسة كل انواع الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية للسماح لبعثة الأمم المتحدة بزيارة الخزان لإجراء أعمال التقييم والصيانة اللازمة وتفريغ النفط منه.

وأشارالعمراني، إلى موافقة الحكومة على مقترحات مجلس الأمن، وموافقتها على أن توجه قيمة البترول المتواجد في الخزان لصالح رواتب الموظفين.