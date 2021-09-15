مناقشة أوضاع مصلحتي الاحوال المدنية والهجرة والجوازات والادلة الجنائية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني، اليوم، أوضاع مصلحتي الاحوال والسجل المدني والهجرة والجوازات والجنسية وإدارة الادلة الجنائية بالوادي.



وقدم مديرا فرعي مصلحة الاحوال العقيد سعيد الخنبشي، ومصلحة الهجرة العقيد مساعد بن طالب، شرحا عن الخدمات التي تقدم للمواطنين، وجهود تسهيل الإجراءات لطالبي البطائق الشخصية والجوازات من مختلف محافظات الجمهورية.

فيما قدم مدير ادارة الادلة الجنائية الملازم أول منصر كرامة، شرحا عن الاحتياجات التي ستساهم في رفع اداء عمل الادلة الجنائية.

وشدد العميد العوبثاني، على تسهيل اجراءات المواطنين في استخراج واستلام الجوازات والبطائق الشخصية.