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افتتاح مشروع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات في لحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

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افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج عوض الصلاحي، اليوم، ومعه وكيل وزارة الكهرباء و الطاقة المهندس عبد الحكيم فاضل، مشروع محطة تحويل النفايات الى طاقة مولدة للكهرباء بمنطقة الوهْط بمديرية تُبَن بمحافظة لحج بقوة " 100 " كيلو وات ، كمرحلة أولى.

 

و يهدف المشروع إلى تعميم تجربة توليد الطاقة الخضراء في اليمن ، من مادتي السّمَاد و الفَحم ، لفاعليتها في البلدان المتقدِّمة ، و لكونها صديقة للبيئة ، و تضع حلولاً ناجعة بديلة عن توليد الكهرباء بمادتي الديزل و المازوت ، اللتان تثقلان الميزانية العامة للحكومة.

 

و أشاد الصلاحي ، بإنجاز مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بالنُّفَايَات الاستراتيجي ، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، الذي يضيف إلى محافظة لحج مكسباً تنمويا للمحافظة..مؤكداً حرص السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات للمنظمات العالمية.

 

من جانبه ، اشار الممثّل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي " UNDP " في اليمن أُوك لوتسما، إلى أن مبادرة تحويل النُّفَايَات إلى طاقة كهربائية سيشجع البرنامج على توسعة نشاطه في المدى القريب في باقي المحافظات اليمنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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