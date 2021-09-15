وكيل مأرب وممثل اليونيسف يطلعان على مستوى الخدمات الطبية في مستشفى كرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح وممثل منظمة الامم المتحدة للامومة والطفولة (اليونيسف) في اليمن فيلب دواميل والفريق المرافق له الذي يزور المحافظة حالياً، على مستوى الخدمات الطبية والصحية التي يقدمها مستشفى كرى للمواطنين من المجتمع المضيف والنازحين ومناقشة الشراكة الانسانية بين المستشفى والمنظمة.



وخلال الزيارة الميدانية طاف وكيل المحافظة وممثل اليونيسف، في اقسام المستشفى واستمعا من مدير عام المستشفى الدكتور لؤي سليمان، الى شرح عن مستوى الخدمات الطبية والصحية التي يقدمها المستشفى وكذا الاعمال التوسعية المستمرة للمستشفى في البنى التحتية والخدمات والاقسام..مطلعين على الخدمات التي يقدمها قسم الطورائ، خاصة للام والطفل، وخدمات العيادات الخارجية في 12 تخصصا طبيا، والاشعة التشخيصية والمختبرات ومستوى التجهيزات فيها وباحدث الاجهزة، والعمل في مشروع مركز الامومة والطفولة، وتوفير جهاز الكشف المبكر لسرطان الثدي.

وتفقد وكيل المحافظة وممثل اليونيسف، برامج الرعاية الاولية التكاملية للام والطفل التي يقدمها المستشفى بدعم من منظمة اليونيسف وتشمل التحصين، ومكافحة سوء التغذية واحتياجات تعزيز الدعم لها.

كما جرى خلال الزيارة مناقشة الاحتياجات الملحة للمستشفى والمجالات التي يمكن ان تتدخل بها المنظمة لتعزيز الخدمات الصحية والرعاية المقدمة للمواطنين والنازحين، والتأثير السلبي لتوقف المنظمة جراء نقص التمويل عن دعم خدمات طوارئ الاطفال ورعاية الحوامل وعناية الاطفال والتي كانت تقدم مجانا للمواطنين.

واشاد ممثل اليونيسف في اليمن بمستوى الخدمات الصحية والطبية التي يقدمها المستشفى ومستوى الجودة والتنظيم والتطوير المستمر والذي يعكس حرفية الادارة والطاقم العامل في المستشفى وتفانيهم في خدمة المجتمع وباحسن صورة..مؤكدا ان المنظمة حريصة على تعزيز التعاون في البرامج الصحية مع المستشفى وتقديم كافة الدعم.