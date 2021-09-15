شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يكبّد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في جبهة ناطع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.



وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك انتهت بفرار المليشيا الحوثية بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح وإحراق عدد من آلياتها بنيران أبطال الجيش..مشيراً الى أن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مكثّفاً استهدفت تجمعات وتحركات المليشيا الحوثية في مواقع متفرقة من الجبهة وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.