شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تنتهي من تركيب وتشغيل محول بئر فضل الجديد 31.5MVA والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلام كهرباء عدن

أنهى مهندسي وفنيي إدارة النقل 33K.v من تركيب وتشغيل محول جديد بقدرة 31.5MVA وذلك في محطة بئر فضل تحت إشراف ومتابعة من قبل مدير عام كهرباء عدن ونائبه الفني.

وأوضحت قيادة كهرباء عدن أن المحول الجديد سيسهم بالتخفيف عن المحطة التي تغذي مناطق بئر فضل والتقنية ووديع حداد وحاشد وبيوت الجيش والأحياء المجاوره في مديرية المنصورة.

وأكدت قيادة الكهرباء أن إدخال المحول الجديد يأتي ضمن خطة المؤسسة في التخفيف من الاختناقات بالشبكة الكهربائية جراء التوسع العمراني الذي تشهده العاصمة عدن.

الجدير ذكره أن هذا المحول يعتبر ثالث محول كهربائي تم إدخاله للشبكة الكهربائية بالعاصمة عدن خلال أقل من شهرين.