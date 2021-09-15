مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول 2021م، عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة في ست محافظات يمنية.



وتوزعت الإصابات الجديدة بواقع عشر إصابات في حضرموت ونصفها في عدن، وأربع في مارب ومثلها في شبوة، وإصابة واحدة في تعز، وأخرى في سقطرى.

وتم تسجيل أربع حالات وفاة، اثنتان منها في حضرموت، وحالة واحدة في مارب، ومثلها في تعز، كما تم تسجل 17 حالة شفاء من محافظات تعز وحضرموت وعدن، كما أجرت 1533 فحصا للمسافرين.

وبهذه الاحصائية ارتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 8527، منها 1612 حالة وفاة و5305 حالات تعاف