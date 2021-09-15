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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء إضراب شامل في شركات الصرافة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021
الخليج 365 ـ عدن
وجهت جمعية الصرافين في عدن كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي بالإضراب الشامل ابتداءً من اليوم الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول 2021م، في كافة المحافظات حتى إشعار آخر.
وأكدت الجمعية أن الدعوة للإضراب تأتي احتجاجاً على تدهور العملة الوطنية ومطالبة الجهات الحكومية والتحالف العربي بتحمل مسؤولياتهم تجاه العملة والاقتصاد بصورة عامة.
وتشهد مدينة عدن احتجاجات واسعة بعد تدهور قيمة العملة الوطنية لمستوى تاريخي وتازم الوضع المعيشي للمواطنين من ارتفاع الأسعار وانقطاع للكهرباء والمياه