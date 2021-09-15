بدء إضراب شامل في شركات الصرافة بعدن

وجهت جمعية الصرافين في عدن كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي بالإضراب الشامل ابتداءً من اليوم الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول 2021م، في كافة المحافظات حتى إشعار آخر.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012