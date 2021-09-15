شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انعقاد لقاء تشاوري بعدن حول مشروع الأمن الغذائي لتعزيز القدرة على الصمود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، لقاء تشاوري حول مشروع الأمن الغذائي والتغذية لتعزيز القدرة على الصمود، المقرر تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، بالشراكة والتعاون بين برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.



وجرى خلال اللقاء الذي ضم وكلاء من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والزراعة والري والثروة السمكية لقطاعات الري والإنتاج والتخطيط وممثلين عن وزاة الصحة العامة والسكان والمنظمات الدولية، مناقشة الرؤى والمقترحات التي من شأنها المساهمة في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

وأكد وكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، أهمية المشروع الهادف إلى تحسين الأمن الغذائي وكسب سُبل العيش، ومضاعفة جهود الجميع من خلال الالتزام بمعايير وثيقة المشروع لضمان نجاحه.