شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة زيادة المنح الدراسية الروسية للطلاب اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث المستشار الثقافي بالسفارة اليمنية في روسيا الدكتور أنور الصبيحي، اليوم، مع نائب رئيس الوكالة الدولية بوزارة الخارجية الروسية سيفستوف انتولوفيتش، ورئيس الدائرة التعليمية والعلوم في وزارة الخارجية فيلونوفا الكسندرفنا، تعزيز العلاقات الثقافية وزيادة المنح المقدمة للطلاب اليمنيين.



واستعرض اللقاء، التحديات التي تواجه الطلاب اليمنيين الدارسين في روسيا، وسبل تسهيل حصولهم على الفيز من سفارة روسيا الاتحادية في القاهرة.

فيما أشار المسؤول الروسي اناتولوفيتش، الى انه سيتم الرفع بزيادة منح التبادل الثقافي لقيادة الوكالة الدولية، وتذليل المعوقات امام الطلاب اليمنيين.