الوكيل الكثيري يفتتح معرض الفنون التشكيلية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ، اليوم ، معرض الفنون التشكيلية لمخرجات ورشة ألوان السلام ، الذي نظمه مكتب وزارة الثقافة بوادي حضرموت والصحراء بالشراكة مع مرسم ملتقى الفن .



وتعرف الوكيل الكثيري ومعه وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي، من مدير مكتب الثقافة أحمد بن دويس ومدير مرسم ملتقى الفن الفنانة التشكيلية عبير الحضرمي، على محتويات المعرض الذي يشارك فيه نحو 15 فناناً وفنانة تشكيلية ويحتوي على نماذج من لوحاتهم التشكيلية الفنية.

وأشار وكيلا المحافظة عصام الكثيري وعبدالهادي التميمي، الى أهمية الفن التشكيلي ودوره في إيصال رسائل السلام، وما يمثله من حالة جمالية وإبداعية تعبر عن احتياجات المجتمع في هذه المرحلة.