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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي وزير الإدارة المحلية السابق في وفاة والدته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عبدالرقيب فتح وزير الإدارة المحلية السابق، عزاه في وفاة والدته الفاضلة.
وعبر الدكتور بن دغر، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.