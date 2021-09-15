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رئيس مجلس الشورى يعزي وزير الإدارة المحلية السابق في وفاة والدته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

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بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عبدالرقيب فتح وزير الإدارة المحلية السابق، عزاه في وفاة والدته الفاضلة.

 

وعبر الدكتور بن دغر، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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