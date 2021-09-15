شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشروعين بثانوية سيئون النموذجية للبنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، بثانوية سيئون النموذجية للبنين مشروعي استكمال المبنى المدرسي وتحسين البيئة التعليمية بالثانوية.



وتعرف الوكيل الكثيري، الى شرح من مدير الثانوية عن مشروع استكمال المبنى المدرسي الذي يشمل تشطيب الدور الاول والساحات والسور بكلفة إجمالية تقدر 172 ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية وبإشراف مكتب وزارة التربية والتعليم ، فيما مشروع تحسين البيئة الممول من مؤسسة العون للتنمية وبإشراف مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية يتضمن إعادة تأهيل الصفوف والقاعات والمعامل بتجهيزات متكاملة من أثاث وتكييف ووسائل العرض بكلفة إجمالية بلغت 150 ألف دولار .