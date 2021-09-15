إصابة امرأة بجروح خطرة برصاص مسلحين في محافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ إب

أصيبت امرأة بشكل بالغ، بعد تعرضها لإطلاق نار خلال اشتباكات بين مسلحين قبليين في مدينة إب عاصمة المحافظة التي تحمل ذات الاسم "وسط اليمن".



وذكر شهود عيان أن المرأة والتي تنتمي لأسرة بيت العرومي أصيبت برصاص مسلحين قبليين تبادلوا إطلاق النار وسط المدينة، ما أدى لإصابتها بطلق ناري وصل الى منزلها المجاور لمنطقة الاشتباكات.

ووفق الشهود فقد نقلت الضحية إلى المستشفى وأدخلت قسم العناية المركزة لخطورة إصابتها.

وأكد الشهود سقوط جرحى مدنيين آخرين لا علاقة لهم بالمواجهات التي اندلعت بين مسلحين قبليين من بيت "ضاوي" و"النقيب" وآخرين من بيت "العواضي"