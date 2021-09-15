الأمم المتحدة تقول إن مليوني طفل في سن التعليم باليمن خارج المدرسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن أكثر من 2 مليون طفل في سن التعليم لا يزالون خارج المدرسة في اليمن، وأن مليوني طفل دون سن الدراسة مهددين بسوء التغذية الحاد والوخيم.



جاء ذلك في تغريدتين منفصلتين، نشرهما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" على حسابهما في تويتر.

وبينت الأوتشا، أن "أكثر من 8 مليون طفل بحاجة إلى المساعدة في مجال التعليم"، مضيفا 2500" مدرسة مدمرة أو متضررة أو مستخدمة لأغراض غير تعليمية".

من جهتها، نشرت اليونسيف، صورة للطفل ليث البالغ من العمر 6 أشهر، وقالت إنه "يعاني التهاب في الصدر ومن مضاعفات سوء التغذية".

وأضافت: أكثر من 2 مليون طفل في اليمن مهددين بسوء التغذية الحاد.

وكانت تقارير عدة بعضها أممية، تحدثت في الأسابيع الماضية، عن مخاطر سوء التغذية الحاد والوخيم على ملايين الاطفال في اليمن دون سن الخامسة، ويواجه الاطفال الأكبر سناً، صعوبات في الوصول للمدارس، أو الالتحاق بالدراسة في الوقت المناسب، خاصة مأرب التي تستضيف نحو مليوني نازح أغلبه من النساء والاطفال