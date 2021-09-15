بن مبارك يستعرض مع السفراء العرب في سويسرا مستجدات الاوضاع ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في مدينة جنيف، مع السفراء العرب المعتمدين لدى الاتحاد السويسري ومكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن وآفاق الحل السياسي، ورؤية الحكومة لتحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.



واشاد وزير الخارجية، بالموقف العربي الموحد الداعم لليمن وحكومته الشرعية ووقوف الدول العربية الى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن..مؤكداً على أهمية تنسيق التحرك الدبلوماسي بين البعثات العربية وتوحيد المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك.

من جانبهم، أكد السفراء العرب دعمهم للجهود التي تبذلها الدبلوماسية اليمنية في هذه الظروف الاستثنائية..مجددين وقوفهم الى جانب تلك الجهود واستعدادهم للتنسيق المستمر من اجل خدمة القضية اليمنية وتعزيز حضورها في كافة المحافل الدولية.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى الاتحاد السويسري والمندوب الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الدكتور علي محمد مجور.