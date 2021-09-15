الوطنية للإعلام توجّه وسائل الإعلام بتغطية مستجدات الأوضاع بشبوة وكشف انتهاكات الإخوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

عقدت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، الثلاثاء بمقر الهيئة، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، عضو رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس الهيئة.



وفي مستهل الاجتماع، استعرضت الهيئة ما تشهدها محافظات الجنوب من وقفات احتجاجية سلمية تنديدًا بالانهيار الاقتصادي والمعيشي والخدماتي، داعية إلى ضرورة تحلي تلك الوقفات بالسلمية، وعدم اتاحة الفرصة للقوى المتربصة باختراقها وتوجيهها نحو اثارة الفوضى والشغب والأضرار بالمصالح العامة والخاصة.

ودعت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي أحرار وحرائر محافظة شبوة كافة إلى المشاركة الفاعلة في فعالية 15 سبتمبر الاحتجاجية السلمية في كل ربوع مديريات المحافظة، للتعبير عن الرفض القاطع لكل الممارسات والانتهاكات والاعتقالات والاختطافات التي تمارسها ميليشيا الإخوان ضد أبناء المحافظة.

وفي ذات السياق، وجهت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي وسائل الإعلام الجنوبية المرئية والمقروءة والمسموعة كافة، بتغطية تلك التظاهرات الشعبية المنددة بتردي الخدمات وفساد مليشيات الإخوان، وما لحقهم من معاناة بسبب تردي الخدمات الناتج عن عدم عودة رئيس الحكومة وبعض الوزراء إلى العاصمة عدن، وإيصال صوتهم وما يعانوه إلى العالم.

وتطرق الاجتماع إلى موضوع الحوار الوطني الجنوبي المزمع انطلاقه خلال المرحلة المقابلة بدعوة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث شددت الهيئة في السياق على ضرورة المواكبة الإعلامية المستمرة لهذا الحدث الهام، وتكليف كل قطاع بعمل خطط خاصة به بهذا الصدد.

واختتمت الهيئة اجتماعها، بمناقشة جُملة من المستجدات والمواضيع والقضايا ذات الصلة بعمل القطاعات خلال الفترة المقبلة واتخذت ما يلزم بشأنها.