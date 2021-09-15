عملية جراحية تسبب عاهات مستدامة لطفل في ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

ارتكب احد المستشفيات بمحافظة ذمار جريمة بحق طفل تسببت في اعاقة مستدامه له.



وقالت مصادر محلية، إن خطأ طبيا تسبب ، بفقدان الطفل اسماعيل النجار نظره وهو في عامه الثاني، بعد محاولة أحد الأطباء إزالة كيس دهني من رأس الطفل في أحد مستشفيات محافظة ذمار .

المصادر أوضحت بأن الطفل النجار والذي ينتمي الى مديرية دمت بمحافظة الضالع تم اسعافه في بداية الأمر الى عيادة تخصصية في المنطقة لكن العيادة قامت بتحويله الى مستشفى أهلي في محافظة ذمار .

واكدت المصادر أن الطفل احتجز في المستشفى للمطالبة ببقية تكاليف العملية الفاشلة والتي افقدت الطفل نظرة ،وعندما قام والد الطفل باعطائهم بقية المبلغ رفض المستشفى أن يخرج الطفل ورفضوا تحويله إلى العاصمه صنعاء بحجة ان الدكتور الذي قام بعمل العملية مريض ومتغيب عن المستشفى ، مشيرة إلى أن حالة الطفل الصحية في تدهور مستمر ورأسه يتورم ونظره مفقود .