انتقالي القطن يواصل نزولاته الميدانية لتشكيل لجان أهلية  لحل المشاكل والنزاعات في المراكز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 - القطن

تواصل الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن محافظة حضرموت برنامج نزولاتها الميدانية الى المراكز المحلية لعقد لقاءات تشاورية مع المواطنين لتشكيل لجان أهلية لحل المشاكل والنزاعات، وقد قامت بالنزول الميداني، الثلاثاء لمركز العنين وضواحيها.



في بداية اللقاء تحدث رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن محمد حسين الحداد إلى أن اللجان المحلية بالمراكز تعتبر حلقة وصل مع المديرية والمحافظة وصولا للهيئات العليا للمجلس، وأن هذه اللجان تقوم بالعمل لخدمة المواطنين وتبني قضاياهم وتطلعاتهم، والمساعدة في حل المشاكل و النزاعات والخلافات والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة منطقتهم، ومواجهة الاشاعات والاعلام المعادي لقضية الجنوب ونبذ الفرقة والعنصرية بين ابناء المجتمع .

موضحا بان الهدف من اللقاءات التشاورية هو تفعيل عمل اللجان المحلية بالمراكز و تشكيل اللجان الأهلية لحل المشاكل والنزاعات في مناطقهم، واطلاعهم على المستجدات والاستماع إلى همومهم واحتياجاتهم للمساعدة في حلها وفق الامكانيات المتاحة ، لافتا إلى ان ما تشهده عدد من مدن محافظة حضرموت من أحداث واحتجاجات جراء انهيار العملة وتردي الخدمات وغلاء المعيشة مؤكدا موقف القيادة السياسية والقيادة المحلية بالمحافظة الثابت الى جانب المواطن والمطالبة بحقوقه المشروعة.

من جانبه أكد الشيخ محمد بلعيد بن سحاق رئيس إدارة الشئون الاجتماعية على ضرورة تكاتف وتعاون جميع فئات وشرائح المجتمع ووحدة الصف ومواجهة السلوكيات الضاره والظواهر الدخيلة التي تضر بالشباب والمجتمع، وأن عمل اللجنة هو السعي للصلح والتوفيق بين المتخاصمين أوالمتنازعين ، وباخلاص النوايا سيتحقق الهدف .

واكد في حديثه على التعاون ولم الشمل في المنطقة ونبذ اي دعوات للتفرقه او التعصب ونبذالعنف .

وكان في بداية اللقاء قد رحب نائب رئيس اللجنة المحلية بمركز العنين وضواحيها سالمين بن مدشل بوفد القيادة المحلية والحاضرين ، شاكرا تلبية الدعوة وحرص القيادة على النزولات الميدانية الى المراكز .