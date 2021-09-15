مؤسسة البادية تدشن مشروع الحقيبة المدرسية بتمويل من İHH

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشنت مؤسسة البادية يوم أمس، مشروع الحقيبة المدرسية بتمويل كريم من هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات İHH .



وخلال التدشين الذي حضره الاستاذ فيصل محسن الجهوري مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية القطن أشاد بجهود المؤسسة في دعم العملية التعليمية بالمديرية خصوصا وأن المؤسسة لا تقتصر فقط على الجانب التعليمي بل تتعداه الى الجوانب الصحية والانسانية .

شاكرا في حديثه منظمة İHH ومؤسسة البادية على دعمهم السخي خصوصا مع الاوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها كثير من الأسر .

من جانبه أوضح مدير إدارة المشاريع بالمؤسسة الاستاذ مجدي باشعيوث بأن مشروع الحقيبة المدرسية الممول من İHH يسعى الى تأمين عودة الطلاب الى مقاعد الدراسة والمساهمة بفاعلية في خفض نسب التسرب منها ، وذلك بتقديم المعونات والتسهيلات التعليمية المتمثلة في توفير الحقيبة المدرسية في المحافظات المستهدفة وهي 3 محافظات هي : حضرموت - مأرب - الجوف ، والتي يقطنها عدد كبير من أسر النازحين كما ترتفع مستويات الفقر والبطالة.

موضحا ً أن المشروع يستهدف طلاب الصفوف 1 – 6 مبينا أن عدد الحقائب "3850 حقيبة " لثلاثة الاف وثمانمائة وخمسون طالبا وطالبة ، وكل حقيبة تتكون من دفاتر وأقلام وكل مستلزمات الحقيبة المدرسية، من الصف الأول الابتدائي إلى السادس .

فيما تم توزيع عدد من الحقائب على عدد من الطلاب في مدرسة عمار بن ياسر بمنطقة بروج بمديرية القطن .

و أشاد عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات بهذه المبادرة والخطوة الطيبة لصالح أبناء الأسر المحتاجة و النازحة شاكرين مؤسسة البادية ومنظمة İHH على هذه اللفتة الكريمة.