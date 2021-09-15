افتتاح روضة الطفل بمنطقة تاربة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

افتتح الاستاذ جمال سالم عبدون وكيل اول وزارة التربية والتعليم، مبنى روضة الطفل بتاربة شعب الحصان عقب انتهاء عملية الترميم والتاهيل.



وجاء حفل الافتتاح بحضور الاستاذ الدكتور محمد احمد فلهوم مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والاستاذ محمد عوض بن قاسم العامري مدير عام مديرية سيئون رئيس المجلس المحلي والاستاذ خالد صالح بلفاس مدير مكتب التربية بالمديرية.

وطاف الوكيل عبدون والوفد المرافق له بعدد من الشعب الدراسية التي تعرف خلالها على مستوى الاداء التعليمي في الروضة.

وكان في استقباله بمبنى الروضة الطاقم الاداري ممثلا بالاستاذة سعاد عبدالله العامري مديرة الروضة والاستاذ سالم محمد بن هيثم المشرف التربوي والتعليمي في تاربة.

واستمع الاستاذ جمال عبدون والوفد المرافق له الى شرحا مستوفيا عن سير الدراسة في الروضة والالتزام بالتقويم والمنهج المدرسي مستعرضة مجمل الانشطة والفعاليات التي تنفذها الادارة والطاقم التعليمي والتربوي فيها.

وشكرت الاستاذة سعاد العامري الجهود الكبيرة والتدخلات العينية التي قدمها وكيل اول وزارة التربية والتي اسهمت بشكل كبير في اعادة ترميم وصيانة مبنى الروضة وكذا باص النقل الذي قدمه الوكيل للروضة وشراء مستلزمات خاص للشعب التي يدرس فيها الاطفال, داعية في الوقت نفسه لتقديم المزيد من الدعم لما يسهم في خلق بيئة فنية وتعليمية بالروضة.

واعرب الاستاذ جمال عبدون عن مدى سعادته لما شاهده من بيئة تعليمية فنية يستطيع فيها الطفل من تلقي علومة فيها بنفسية منشرحة موكدا الى دعمه المستمر خلف كل المتطلبات التي تحتاجها الصروح التربوية والتعليمية وجعلها انموذجا راقيا في تلقي التعليم فيها.

وقدمت ادارة الروضة في ختام الزيارة عدد من الدروع التذكارية لكل من الاستاذ جمال سالم عبدون وكيل اول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت والاستاذ الدكتور محمد احمد فلهوم مدير عام مكتب التربية بوادي حضرموت والسلطة المحلية بمديرية سيئون ممثلة بالاستاذ محمد عوض العامري مدير عام المديرية والاستاذ خالد صالح بلفاس مدير مكتب التربية بمديرية سيئون.

وفي تصريح صحفي قالت الاستاذة سعاد عبدالله العامري ان الروضة تمضي بفضل الله تعالى وجهود المخلصين من ابناء المنطقة بخطى ثابتة نحو الرقي التربوي والتاهيلي فيها.

كما قدمت المديرة في تصريحها الشكر الجزيل والعميق للعميد صادق سعيد بالخم اركان اللواء 101 قوات جوية لما له من اسهامات كبيرة ومساعي جادة من خلالها ذللت الكثير من الصعاب في سبيل استمرار انشطة الروضة وفعالياتها.