الكثيري يدشن عملية التحصين بلقاح جونسون للمسجلين عبر المنصة الالكترونية بوزارة الصحة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

دشن وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام حبريش الكثيري ومعه مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور هاني خالد العمودي اليوم عملية التحصين بلقاح جونسون آند جونسون ضد وباء كوفيد 19 للمسجلين عبر المنصة الالكترونية بوزارة الصحة العامة والسكان، بمركز الامومة بحي الوحدة بمدينة سيئون .



وخلال التدشين تعرف الوكيل الكثيري والدكتور العمودي من مدير برنامج التحصين الصحي الموسع بمكتب وزارة الصحة بحضرموت الوادي والصحراء جعفر ربيع بن عبيدالله عن الاجراءات التي اتخذت وفقا وتوجهات وزارة الصحة العامة والسكان حول المستهدفين من هذا اللقاح للذين سجلوا عبر المنصة الالكترونية بالموقع الالكتروني بوزارة الصحة العامة والسكان .

وفي تصريح لوسائل الاعلام اكد الوكيل الكثيري بانه بناء على توجيهات معالي وزير الصحة العامة والسكان الاستاذ الدكتور / قاسم محمد بحيبح وبالتنسيق مع مكتب الوزارة بالوادي والصحراء تم بفضل الله اليوم تدشين عملية التحصين بلقاح جونسون آند جونسون ضد وباء كوفيد - 19 للمسجلين عبر المنصة الالكترونية بوزارة الصحة العامة والسكان حيث سوف تستقبل 20 مرفقا صحيا في مختلف مديريات الوادي والصحراء فيما سبدا العمل اولا في اعطاء اللقاء في سبع مديريات فقط وهي ( سيئون , تريم , السوم , ساه , شبام , القطن , وحورة ووادي العين ) وفقا والخطة المعدة من وزارة الصحة , مثمنا جهود مكتب وزارة الصحة العامة والسكان وكل العاملين في تلك المرافق لتقديم هذه لخدمة لأهلهم طالبي هذا اللقاح للوقاية من هذا الوباء .

واكد الوكيل الكثيري استعداد السلطة المحلية لمساندة جهود مكتب الصحة وأقسامه المختلفة في تنفيذ المهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل ومنها إنجاح عملية التحصين ضد وباء كورونا وفق الآلية التي أعدتها وزارة الصحة , داعيا العلي القدير الشفاء العاجل لكل المصابين ويحفظ بلادنا من كل مكروه .

إلى ذلك اوضح مدير برنامج التحصين الصحي الموسع بمكتب وزارة الصحة بحضرموت الوادي والصحراء جعفر بن عبيدالله بان اجمالي المستهدفين بوادي حضرموت والصحراء حوالي ( 7062 مستهدف ) سيتم استكمالهم من خلال 20 موقعا صحيا خلال شهر , مشيرا بان هناك شروط لآخذ هذا اللقاح واولها التسجيل عبر منصة وزارة الصحة الذي سيتم من خلال تحديد موعد ومكان اخذ الجرعة ويعد هذا نوع من التنظيم التي تعمل به دول العالم.

واشار بن عبيدالله بأن هذا اللقاح جونسون آند جونسون إلى حد اللحظة لم تشير أي دراسات تثبت اعطائه مع أي لقاح آخر وبالتالي يجب ان يتحذر من اخذ الجرعة الاولى من لقاح استرازينيكا ان لا يخذ هذه الجرعة فوزارة الصحة غير مسئولة عن أي حصول أي مضافات خطيرة لا سمح الله ولا نتمنى ذلك ولكن هذه التعليمات جاءت بهذه الطريقة , لافتا بان المجتمع بحاجة الى التطعيم لهذه الفترة خاصة إن وباء كورونا لازال منتشر عالميا ونحن جزء من العالم وخاصة في البلدان التي بها مستوى المناعة المجتمعية عندهم لا زالت ضعيفة ونحن من هذه المجتمعات ولا يوجد سبيل للوقاية الا بالتحصين بالتلقيح.

واوضح مدير برنامج التحصين بأن هناك فئات سيتم التعامل معها وسيتم الاعلان عنها لا حقا حسب برامج ستصدرها وزارة الصحة ومنهم المعلمين والنازحين وعمال المنافذ البرية والجوية ومختلف فئات المجتمع اللذين هم بحاجة للتطعيم , متمنيا استمرارية هذا اللقاح والجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا حتى لا يأتي نهاية عام 2021م ‘لى قد وصلنا 70% تغطية اللقاحات لكافة افراد المجتمع حتى نظمن وقاية مجتمعية , مؤكدا بأن ما وصل من لقاحات جونسون الى وادي حضرموت 8110 جرعة فقط وهي مقارنة ما وصل وادي وصحراء حضرموت في المرة الماضية من لقاح استرازينيكا قليلة جدا.