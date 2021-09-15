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عاجل.. التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي شنه الحوثيون على مطار أبها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة عن إحباطه اليوم الأربعاء هجوما شنته جماعة (الحوثيون) باتجاه مطار أبها الدولي جنوب المملكة.

 

وأكد التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مطار أبها، مشددا على أن "انتهاكات الحوثيين ومحاولاتهم استهداف المدنيين مخالفة للقانون الدولي".

 

وذكر التحالف أنه "يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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