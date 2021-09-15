القبض على متهم سرق 20 محلا تجاريا في مديرية تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 - تريم

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية تريم بمحافظة حضرموت، في عملية نوعية القبض على متهم قام بسرقة 20 محل تجاري بسرقات متنوعة.



وعملت شرطة تريم على تشكيل فريق خاص لكشف ملابسات القضايا والبلاغات التي تلقتها من المواطنين بسرقات متنوعة من مختلف محلاتهم التجارية ، وكثفت نشاط البحث والتحريات وفق خطة محكمة تكللت بضبط المتهم الذي يدعى ( أ ، ح ، ب ) يبلغ من العمر 30 عام من محافظة ذمار بتعاون المواطنين الشرفاء.

واعترف الجاني قيامه بعدة سرقات منها سرقة 200 ألف ريال من محل تجاري في السوق العام وسرقة اسلاك كهربائية و24 حنفية من احد مساجد المدينة ، وكذا عدد 2 بطاريات دراجات نارية وضبط عدد 7 جوالات بحوزته وسرقات مالية تقدر بحوالي مليون ريال.