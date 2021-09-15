مشروع الاشغال العامة فرع حضرموت المهرة سقطرى تكرم الوكيل عصام الكثيري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

كرم مشروع الاشغال العامة فرع حضرموت المهرة سقطرى وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري وفاء وعرفان بجهودة المبذولة وتوجيهاته الكريمة لتسهيل مهمة الباحثين والاستشاريين حرصا منه على انجاحانشطة المشروع على مستوى مديريات الوادي والصحراء.



واثناء منحه الدرع نقل مدير المنطقة الفرعية بحضرموت المهندس عبد الرحيم عمر حوري بحضور الاستشارية أمل محفوظ باقرين شكر وتقدير مدير مشروع الاشغال العامة بصنعاء المهندس سعيد عبد احمد

.. متمنيا لسعادة الوكيل التوفيق والنجاح في تنفيذ المزيد من مشاريع الخطط التنموية التي تسهم في تلبية احتياجات مناطق وادي وصحراء حضرموت من المشاريع التنموية والخدمية.

واعرب الوكيل الكثيري عن امتنانه لهذا التكريم الذي يعكس مستوى المسئولية السكنية لتلبية احتياجات المواطنين