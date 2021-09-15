اختتام الدورة التدريبيه لمعلمي ومعلمات مديرية ثمود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

اختتمت مديربة ثمود بوادي حضرموت، يوم أمس، الدورة التدريبية لمعلمي ومعلمات المديرية حول الخطط الدرسيه والادارة الصفية.



وتم تكريم المدربين الاستاذ خالد علي الهادي والاستاذ احمد سالم التميمي من قبل مدير عام مديرية ثمود نائف ناصر المنهالي ومدير التربيه بالمديريه الاستاذ احمد محمد بن الشيخ ابوبكر نظير جهودهما في انجاح وسير الدورة التدريبيه للمعلمين والمعلمات، وفي كلمة المديرالعام نايف المنهالي طالب فيها بااستمرار هذه الدورات في المستقبل من اجل النهوض بالعملية التعليميه والتربويه بالمديرية.

وفي تصريح خاص للاستاذ خالد علي الهادي مدرب الدورة تقدم بشكره وتقديره لمدير عام مديرية ثمود ومدير ادارة التربيه بالمديريه، وعبر الاستاذ خالد الهادي عن انطباعه الايجابي مماراه من حسن الاستقبال والتنظيم وتفاعل المشاركين في الدورة وحرصهم على الاستفاده القصوى من محتوى الدوره لماله من اهمية للارتقاء بمستوى الاداء الصفي والتعامل مع سلوكيات الطلاب.

كما تحدث احد المشاركين والمعلمين المستهدفين في الدورة الاستاذ سامي مسيعد عن مدى الفائده التي اكتسبها والمهارات من هذه الدورة والتي ستكون لها اثر على الواقع في التطوير والتخطيط وحسن الاداره الصفيه.

وتحدث الاستاذ احمد بن الشيخ ابوبكر مدير التربيه بالمديريه عن ان هناك دورات تدريبيه اخرى تهدف في سبيل تطوير اداء المعلم والعملية التعليميه،،،، مقدما شكره لوكيل اول وزارة التربية والتعليم الاستاذ جمال عبدون والاستاذ الدكتور محمد احمد فلهوم مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء على جهودهم الجباره والضاهره للعيان من خلال تدخلهم في دعم كل مجالات التربية والتعليم بالمديريه