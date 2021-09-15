شكرا لبحثكم عن خبر ​مصادر: التاسع صاعقة يرفض مهمة اللجنة الرسمية بمقتل السنباني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

علمت "الأيام" أن لجنة التحقيق الرسمية التي شكلها محافظ لحج للكشف عن ملابسات مقتل المواطن عبدالملك السنباني منعت، لليوم الثاني أمس الاثنين، من مباشرة عملها، فقد رفضت قيادة اللواء التاسع صاعقة مهمة اللجنة، وطالبت بدلا عنها اللجنة التي أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تشكيلها للتعامل معها في مسار هذه القضية التي أثارت الراي العام محليا وخارجيا.

كان السنباني قد قتل بعد يوم واحد من توقيفه من جنود النقطة العسكرية (الفرشة) في منطقة طورالباحة التابعة للواء التاسع صاعقة الخميس الماضي في اليوم الثاني من اعتقاله في أثناء مروره بالنقطة قادما من عدن، التي وصلها عائدا من أمريكا بعد غياب 7 أعوام.

وقال مصدر قريب من اللجنة إن جميع طاقم أفراد النقطة الذين كانوا وقت حادثة السنباني قد استبدلوا بآخرين جدد كليا من اللواء.

وأوضح أن اللجنة عادت إلى مركز المحافظة للتشاور مع قيادة المحافظة عن الإجراءات المتخذة لاستكمال عملها.

وأشار إلى أن بعض قيادات اللجنة التي يرأسها مدير الأمن القومي بلحج بدأت اتصالاتها مع السلطة المحلية للتواصل مع قيادة المجلس الانتقالي، وأسندت مهمة ذلك إلى مدير عام شرطة لحج اللواء صالح السيد، الذي يشغل كذلك قائد ألوية الدعم والإسناد للقوات الجنوبية (قوات الانتقالي) لتسهيل عمل ومهام اللجنة مع اللواء التاسع صاعقة.

وتضم لجنة التقصي المكلفة من محافظ لحج مدير عام جهاز الأمن السياسي بالمحافظة ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ومدير البحت الجنائي بالأمن العام ومدير الشؤون القانونية بديوان المحافظة، وأمين عام محلي طور الباحة إلى جانب مدير أمن مديرية طورالباحة.