وزير الخارجية اليمني: مليونا نازح في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

قال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، إن عدد النازحين في محافظة مأرب، شرق البلاد، بلغ مليونين. جاء ذلك خلال لقائه مدير عام منظمة الهجرة الدولية انتونيو فيتورينو، في جنيف، لمناقشة أوضاع النازحين من مناطق مليشيا الحوثي إلى المناطق المحررة، واللاجئين من الدول الأفريقية إلى اليمن وسبل تعزيز جهود منظمة الهجرة الدولية بهذا الصدد وآليات التعاون بينها وبين الحكومة. وأوضح بن مبارك أن "عدد النازحين إلى مأرب وحدها بلغ مليونين، غالبيتهم من مناطق لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي، هرباً من القمع والتنكيل والاضطهاد وسياسة التجويع التي تمارسها المليشيا".

