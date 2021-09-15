عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تغلق طريقا يربط محافظتي لحج وتعز

الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365

أغلقت ميليشيا الحوثي، الثلاثاء، طريقًا يربط محافظتي تعز ولحج في مديرية القبيطة بمحافظة لحج، جنوبي اليمن.



وقال سكان محليين إن ميليشيا الحوثي أغلقت طريق جُحِلة شمال مديرية القبيطة شمال محافظة لحج.

وأكد السكان أنهم شاهدوا جرافات تقوم بعمل حواجز رملية كبيرة داخل الوادي.

وأضافوا أن وادي حجلة يستخدمه الأهالي كطريق بديل للطريق الرئيسي الرابط بين لحج وتعز، وهو خط كرش – الشريجة – الراهدة ، الذي أغلقته ميليشيا الحوثي منذ منتصف مارس 2015 وحتى اليوم.

وبحسب السكان، فإن هذا الوادي هو منفذهم الوحيد الذي يغذي ثلث سكان المديرية بالمواد الغذائية والتموينات الأخرى في مناطق كرش – الشريجة – والدبي، وصولاً لمناطق عزلة الضاحي شرق المديرية.

ولفتوا إلى أن إغلاق هذا الطريق سيزيد من معاناة الحركة والتنقل إلى المدن الرئيسية جنوبًا وشمالاً.

يشار إلى أن طريق وادي السحر الخميس – ظمران في مديرية القبيطة أصبحت طريقًا رئيسية بين لحج وتعز شمالاً، بالرغم من الازدحام وتدفق السيول التي جرفت عشرات المركبات والشاحنات بما تحمل من البضائع التجارية خلال العامين الماضيين.