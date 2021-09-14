شكرا لبحثكم عن خبر السلطة المحلية بعدن تؤكد أن اليوم الأربعاء يوم عمل رسمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بحسب توجيهات محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس وبمتابعة من قبل وكيل أول محافظة عدن الأستاذ محمد نصر شاذلي ونائب مدير مكتب المحافظ أمجد الحسيني، تؤكد السلطة المحلية أن يوم غداً هو يوم دوام رسمي وعلى جميع موظفي القطاعي الحكومي والخاص مزاولة أعمالهم. كما تؤكد السلطة المحلية للعاصمة عدن بأنها تقف إلى جانب المواطنين وحرصها على منحهم التعبير والتظاهر بالطرق السلمية، وتوجه كافة الأجهزة الأمنية بحماية المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة وحماية كافة مقرات الدولة والممتلكات العامة والخاصة. وتشدد السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية إلى عدم السماح بأي عبث أو تخريب في الممتلكات العامة أو الخاصة، وتدعو الجميع للإسهام بإنجاح التظاهرات السلمية كحق مشروع كفله الدستور للمواطن دون المساس بأمن وإستقرار العاصمة عدن.

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