السعودية تدعو المجتمع الدولي لحرمان ميليشيا الحوثيين من مصدر أسلحتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعت السعودية الثلاثاء، المجتمع الدولي لحرمان ميليشيا الحوثيين من مصدر أسلحتهم مؤكدة أنها مستمرة في العمل مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.



وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء، إن " المجلس شدد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، في أعقاب استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين في المنطقة الشرقية، وجازان، ونجران ".

وشدد مجلس الوزراء على "دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الميليشيات ومزودها بأسلحتها، وحرمانها من الموارد الممولة لأعمالها العدائية العابرة للحدود".

وجدد المجلس " تأكيده استمرار العمل مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن الذي يمثل أولوية للمملكة، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها ومواطنيها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".