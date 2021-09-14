اشتعال النيران في حافلة نادي الجيل وعلى متنها اللاعبين في طريقهم إلى سيئون

المنامة - ياسر ابراهيم -



اشتعلت النيران في حافلة نادي الجيل إثر حادث مروري في محافظة ذمار بينما كانت في طريقها إلى سيئون قادمة من الحديدة (غرب اليمن).



ونقل موقع تعرضت حافلة نادي شباب الجيل لحادث أثناء طريقها لسيئون، ومن ثم اشتعال النار بها، جميع أعضاء البعثة بخير، وعلى الاغلب سيبيت الفريق في ذمار اليوم ثم يستانف الرحلة غداً pic.twitter.com/dQZ6haPelm — YEMSPORT (@YemSport) September 14, 2021 على تويتر - المهتم بكرة القدم في اليمن – "تعرضت حافلة نادي شباب الجيل لحادث أثناء طريقها لسيئون، ومن ثم اشتعال النار بها".



وأكد "جميع أعضاء البعثة بخير، وعلى الارج سيبيت الفريق في ذمار اليوم ثم يستأنف الرحلة غداً".



ونادي شباب الجيل هو أحد الأندية البارزة في محافظة الحديدة، وكان اللاعبين في طريقهم للمشاركة في مباريات الدوري المحلي (دوري الدرجة الأولى للموسم الكروري 2021 - 2022) في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرق اليمن).