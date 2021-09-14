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يزيد بن سلمان - شبوة - اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات #كورونا خلال الساعات الماضية: تسجيل (50) حالة إصابة مؤكدة (28) #حضرموت (7) #عدن (6) #مأرب (5) #البيضاء (4) #تعز وتم تسجيل (22) حالة شفاء (15) #عدن (7) #تعز كما تم تسجيل (4) حالات وفاة جميعها من #حضرموت إجمالي الحالات المؤكدة (8502) منها (1608) وفاة و(5288) تعافي

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