شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الاعلام ووكالة (سبأ) ونقابة الصحفيين ينعون الصحفي سليمان حنش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعت وزارة الاعلام ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ونقابة الصحفيين اليمنيين، الصحفي الكبير سليمان حنش، الذي وافاه الاجل، اليوم، عن عمر ناهز الـ 70 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء في بلاط صاحبة الجلالة.

وأشادت الوزارة والوكالة والنقابة في بيان النعي، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وإسهاماته في المجال الصحفي الإعلامي منذ إلتحاقه بالعمل في وكالة الأنباء في سبعينيات القرن الماضي والتي تقلد فيها العديد من المناصب القيادية وصولاً إلى تعيينه نائباً أول لمدير عام فرع الوكالة في عدن وكذا خلال عمله الصحفي في عدد من وسائل الإعلام الرسمية والأهلية ومنها صحيفتي 14 اكتوبر والأيام.

وأكد البيان، أن الفقيد كان متفانياً في عمله ومعلماً للعديد من الصحفيين الشباب الذين تتلمذوا على يده وتعلموا منه مختلف الفنون الصحفية..مشيراً إلى أن وفاة الزميل سليمان حنش يعد خسارة كبيرة للوسط الصحفي والإعلامي بشكل خاص والوطن بشكل عام.

وعبرت الوزارة والوكالة والنقابة، عن احر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد بهذا المصاب الجلل ..سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وأن يلهم كافة أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.