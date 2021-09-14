رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة مدير عام شرطة محافظة حضرموت السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الركن احمد عوض بن جوهر القيادي السابق في وزارة الداخلية ومدير عام شرطة محافظة حضرموت السابق الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



وأشاد الدكتور بن دغر بمناقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية واسهاماته العسكرية والأمنية.. مشيراً الى انجازاته في مجال حفظ الأمن بمحافظة حضرموت.

وقال بن دغر :" رحم الله بن جوهر، بدأ حياته مناضلًا في صفوف الجبهة القومية، وأمضى معظمها في أمن اليمن الديمقراطي، وفي عهده شهدت حضرموت فترة أمن واستقرار لم تتكرر بعد ذلك، كان عضوًا في اللجنة المركزية للتنظيم السياسي الجبهة القومية، وعضوًا في مجلس الشعب الأعلى، ونموذجًا للقائد المثالي، النزيه، والمتواضع، والمحب لأهله".

واعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.