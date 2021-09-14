وزارة الداخلية تنعي اللواء أحمد بن جوهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة الداخلية اللواء الركن أحمد عوض بن جوهر مدير أمن حضرموت السابق، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.



واشار بيان النعي، الى أن الفقيد كان من طليعة الضباط الأوفياء والمخلصين ومثالاً يحتذى به في الجندية وكان له إسهاماته وأدواره البطولية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار خلال فترة عملة في ادارة الأمن وإدارة المرور.

وعبرت الوزارة عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه ولجميع منتسبي الأجهزة الأمنية، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.