بن مبارك يبحث مع مدير عام منظمة الهجرة اوضاع النازحين واللاجئين في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في مدينة جنيف، مع المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية انتونيو فيتورينو أوضاع النازحين من مناطق مليشيا الحوثي الى المناطق المحررة واللاجئين من الدول الافريقية الى اليمن وسبل تعزيز جهود منظمة الهجرة الدولية بهذا الصدد واليات التعاون بينها وبين الحكومة اليمنية.



وأوضح بن مبارك أن عدد النازحين الى مأرب وحدها بلغ اثنين مليون نازح غالبيتهم من المناطق التي لا زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي، هربا من القمع والتنكيل والاضطهاد وسياسة التجويع التي تمارسها المليشيا، لافتا الى ما تتعرض له المحافظة من عدوان حوثي وقصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تستهدف الاحياء المدنية ومخيمات النازحين.

وشدد على خطورة ما تقوم به المليشيا بحق اللاجئين من خلال تجنيدهم للقتال في صفوفها معتبرا ذلك أحد الانتهاكات التي يجب أن تضاف الى سجل المليشيا الاجرامي، وتطرق الى الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيا بإحراق مئات اللاجئين في أحد مراكز الاعتقال في صنعاء وحث منظمة الهجرة الى الادلاء بما لديها من معلومات بهذا الشأن في التحقيقات الجارية بشأن الجريمة.

وأشار بن مبارك الى أهمية زيادة وتيرة نشاط المنظمة في العاصمة الموقتة عدن وبقية المحافظات المحررة لمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين الافارقة ومواجهة احتياجات الاعداد المتزايدة من النازحين الفارين يومياً من مناطق سيطرة الميليشيا نتيجة الانتهاكات الجسيمة المستمرة التي تتعرض لها كافة فئات وشرائح المجتمع.

من جانبه أكد السيد فيتورينو ان المنظمة تعمل على زيادة تدخلاتها الإنسانية في اليمن مؤكدا أهمية استدامة الدعم الإنساني المقدم لليمن لمواجهة التحديات المتزايدة.

حضر اللقاء سفير اليمن في جنيف المندوب الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة الدكتور علي محمد مجور.