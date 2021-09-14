وزير الخارجية يستعرض مع مدير مركز الحوار الانساني جهود ومسارات عملية السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، بمدينة جنيف السويسرية، مع مدير مركز الحوار الإنساني ديفيد هارلاند والمسؤولين في المعهد جهود ومسار عملية السلام في اليمن في ظل المستجدات السياسية والتحديات التي تواجه مسار الحل السياسي، والجهود التي يبذلها المعهد لوضع مقاربات عملية لحل الازمة في اليمن.



وقدم بن مبارك شرحا عن الاوضاع السياسية والانسانية في اليمن، ومستجدات عملية السلام، وأسباب عدم احراز تقدم فيها، ودوافع مليشيا الحوثي لإطالة امد الحرب.. مشيراً الى ان مؤتمر الحوار الوطني الشامل مثّل فرصة لبناء الدولة اليمنية الحديثة ووضع الحلول لكافة القضايا وعلى رأسها قضايا المشاركة الفاعلة لكافة مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية ومنح المرأة نسبة 30% في كافة مؤسسات الدولة العليا، لضمان مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية، إضافة الى وضع معالجات استراتيجية لكافة القضايا الأخرى لافتا الى ما الحقة الانقلاب الحوثي من اضرار على حاضر الدولة اليمنية ومستقبلها.

وأكد التزام الحكومة بتحقيق السلام وتصميمها على التغلب على جميع الصعوبات والتحديات التي اعاقت الوصول الى حل سياسي للازمة، وانهاء المعاناة الانسانية التي لحقت بالشعب اليمني وتحقيق تطلعاتهم في دولة يسودها النظام والقانون ومبادئ المواطنة المتساوية.

واستمع الوزير الى وجهات نظر المختصين في المركز فيما يتعلق بالمقاربات المتعلقة بتجنب وحل الصراع، ودعم عملية السلام في اليمن والانطباعات حول مؤتمر الحوار الوطني وسبل تحقيق تقدم في العملية السياسية.

حضر اللقاء سفير اليمن في جنيف المندوب الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الدكتور علي محمد مجور.