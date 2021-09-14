نيمر يفتتح ورشة عمل لمناهضة تشوهات الأعضاء التناسلية الانثوية FGM

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أفتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم الثلاثاء بمدينة الغيضة، ورشة عمل تجمع بين السلطة المحلية ومكاتب الوزارات ضمن مشروع مناهضة تشوهات الأعضاء التناسلية الأنثوية FGM، الممول من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFOPA، وتنفذه في المحافظة جمعية الوصول الإنساني HUMAN ACCESS.



وأشار نيمر إلى أهمية مثل هذه الورشة التي تشارك فيها جهات الاختصاص من خطباء ووعاظ وأطباء وغيرهم ، معبرا عن أمله الاستفادة من مخرجاتها وتلافى أي سلبيات في أوساط المجتمع وتحقيق نتائج إيجابية.

بدوره دعا مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد، أئمة المساجد والخطباء والوعاظ إلى القيام بدورهم في توعية المواطنين بأهمية أخذ لقاحات كورونا للقضاء على الأمراض والأوبئة المنتشرة.

من جانبه أوضح الأستاذ مصطفى محمد القادري مدير جمعية الوصول الإنساني إلى ان الورشة ستناقش الكثير من المحاور حول ختان الإناث ( المحور الصحي ورأي الأطباء في ذلك، والمحور التشريعي ورأي الشرع فيه، والمحور القانوني ورأي القانون اليمني) وستخرج الورشة بمخرجات تكوّن كأوراق عمل وكبرنامج نسعى من خلاله إلى نشر الوعي الصحي لدى المجتمع.