أمين محلي المهرة يدشن حملة التطعيم بلقاح جونسون ضد كوفيد-19

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، بمستشفى الغيضة المركزي، حملة التطعيم بلقاح جونسون ضد مرض كوفيد-19(كورونا) للعاملين في المجال الصحي- ممن تجاوز عمره 55عاما- الاشخاص المصابين بأمراض مزمنة والفئات المستهدفة الأخرى.



وفي فعالية التدشين دعا نيمر المواطنين الى تسجيل أسمائهم عبر منصة وزارة الصحة والسكان لتسجيل بياناتهم وأخذ اللقاح، شاكرا منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان على توفير لقاحات كورونا لأبناء المحافظة.

من جانبه أشار مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور عوض مبارك سعد الى ان لقاح استرازنكا سيصل الى المحافظة خلال أسبوعين، محذرا المطعمين للجرعة الأولى بلقاح استرازنكا من الازدواجية في اللقاحات الخلط بينهم.

وبدأ تدشين التطعيم بالأسماء الواردة من منصة وزارة الصحة العامة والسكان ومن ضمنهم إدارة ومدربي ولاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم الذي يتواجد حاليا في محافظة المهرة