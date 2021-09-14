الإنتهاء من إعادة تاهيل القناة الناقلة للمياه  بمناطق وادي المسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

انتهت الأعمال الفنية في مشروع إعادة تأهيل القناة الناقلة للمياه من سد وادي المسيلة إلى مناطق دحسويس والفرط بدعم وتمويل من السلطه المحلية بمحافظة المهرة وتنفيذأ لتوجيهات الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بشأن أعادة تأهيل القناة بوادي المسيلة.



ويعتبر مشروع القناة من أهم المشاريع الزراعية نظرا لأهميته في نقل المياه من السد للمناطق ليستفاد منها في عملية الزراعة.

وكانت تعرضت القناة للهدم بسبب السيول السنة الماضية ما أدى إلى جفاف الأرض الزراعية وتدهور حقول النخيل.

بدوره عبر مدير عام مكتب الزراعة والري المهندس سعيد علي القميري عن شكره لمحافظ المحافظة على توجيهاته ودعمه بإعادة تأهيل القناة لما لها أهمية كبيرة في حياة المزارعين بالمنطقة حيث يعتمدون عليها بشكل رئيسي في ري مزارعهم.

فيما عبر أهالي مناطق وادي المسيلة عن شكرهم للأستاذ محمد علي ياسر على تمويل المشروع وإعادة تأهيل القناة وكما قدموا الشكر ولمدير عام مكتب الزراعة على متابعته تنفيذ المشروع