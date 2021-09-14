مكتب الزراعة يطلع على استعدادات  مزارعي وادي المسيلة لموسم القمح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

اطلع فريق من مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة يضم المهندسين محمد ربيحان و المهندس عادل مثنى وأحمد حويلان و باسم مصبح، على استعدادات مزارعي مناطق وادي المسيلة لموسم القمح، تنفيذا لتوجيهات من مدير عام المكتب المهندس سعيد علي القميري.



والتقى الفريق بالمزارعين، مطلعا على مدى استعدادهم لمشروع القمح الذي سيتم تنفيذه في هذا الموسم بدعم وتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما استمع الفريق خلال نزوله لأهم احتياجات المزارعين والمشاكل التي يعانون منها والمعوقات التي تواجه العملية الزراعية.

إلى ذلك قام الفريق بزيارة تفقدية للقناة الناقلة للمياه بعد إعادة تأهيلها بدعم من السلطه المحلية بالمحافظة.