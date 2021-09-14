شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سحب ممطرة وعواصف رعدية تتجه نحو 5 محافظات جنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

كشف مركز الأرصاد الجوية، عن رصد سحب ممطرة، يصاحبها عواصف رعدية تتجه إلى لحج وأبين، وشبوة، وحضرموت والمهرة.



وتوقع في نشرته لأحوال الطقس، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية في صحاري المهرة وحضرموت.

وشدد على استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.